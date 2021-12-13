ضبط وإزالة 15 حالة تحويل شقق سكنية لمحال بحدائق الأهرام في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشارع.

ضبط وإزالة 15 حالة تحويل شقق سكنية لمحال

وقد تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط 15 حاله تحويل وحدات سكنيه لمحلات تجارية بالمخالفة بقطاع هضبة الأهرام، وذلك بالعقارات «23 ز، 82 أ، 102 س»، و«178 ج، 62 ه‍، 162 ه‍، 271 ه‍، 440 ه‍، 104 ه‍، 449 ح، 82 أ، 420 ط، 333 ل، 320 ط، 430 ن»، وتم مصادرة المواد المستخدمة في الأعمال إلى جانب رفع المخلفات من قطع أرقام «37 ح، 107ح».

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمتابعه مجهودات ضبط المخالفات بقطاع هضبة الأهرام والتعامل بحزم حيالها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

2590 حالة إشغال وشيشة من المقاهي والكافيهات

وقد شملت الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بحي الهرم رفع التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع «اللبيني، إستوديو الأهرام، المعهد، أحمد لطفي السيد، كفرطهرمس، عثمان محرم، العروبة، ضياء، العريش، المريوطية»، والتي أسفرت عن رفع 2590 حاله إشغال وشيشة من المقاهي والكافيهات.

وصادرت الحملة، الإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكلبشة عدد من الأوناش والمعدات الثقيلة المتعدية على الطريق العام، وذلك لمنع الانتظار العشوائي وتيسير حركة المرور.