جدول امتحانات الترم الأول للمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية في الجيزة

أعلنت إدارة المدارس الرسمية لغات، بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، مواعيد امتحانات المستوى الرفيع للغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية.

وأوضحت في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم 26 ديسمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 30 من نفس الشهر، مؤكدة أنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

جدول امتحانات المستوى الرفيع للفصل الدراسي الأول

وبالنسبة لإدارة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وجنوب الجيزة وشمال الجيزة والعجوزة والدقي والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور، تعقد الامتحانات في المواعيد التالية:

- يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري امتحانات الصف الربع الابتدائي، والأول الإعدادي.

- يوم الاثنين 27 ديسمبر امتحان الصف الخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي.

- يوم الثلاثاء 28 ديسمبر امتحان الصف الساددس الابتدائي، والثالث الإعدادي.

- يوم الأربعاء 29 ديسمبر امتحان الصف الأول الثانوي.

- يوم الخميس 30 ديسمبر امتحان الصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات المستوى الرفيع لـ10 إدارات تعليمية

وبالنسبة لإدارات الحوامدية والعياط والبدرشين والوراق وكرداسة وأبو النمرس وأوسيم والصف والقناطر وأطفيح، تعقد الامتحانات في المواعيد الآتية:

- يوم الأحد 26 ديسمبر امتحان الصف السادس الابتدائي، والثاني الإعدادي.

- يوم الاثنين 27 ديسمبر يعقد امتحان الصف الرابع الابتدائي.

- يوم الثلاثاء 28 ديسمبر يعقد امتحان الصف الخامس الابتدائي.

- يوم الأربعاء 29 ديسمبر يعقد امتحان الصف الثاني الثانوي، والصف الأول الإعدادي.

- يوم الخميس 30 ديسمبر يعقد امتحان الصف الأول الثانوي، وامتحان الصف الثالث الإعدادي.