الجيزة: لجان لمتابعة حظر دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بالمتابعة اليومية لتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقي الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

فرق للمرور على الوحدات المحلية والمديريات

وأكد «راشد» تشكيل فرق للمرور على الوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية والمراكز التكنولوجية للتأكد من التزام القائمين على تلك المنشآت بتنفيذ القرار.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الصحة ونشر حملات توعية بأهمية تلقي اللقاح لرفع معدلات السلامة العامه بين المواطنين، خاصة وأن الدولة المصرية قد وفرت ملايين الجرعات من اللقاحات بمختلف أنواعها لتسهيل حصول المواطنين عليه.

ولفت إلى أنه تم توفير وتجهيز العديد من مراكز تلقي اللقاح لتغطية كل قطاعات المحافظة في إطار التيسير على المواطنين.

محافظ الجيزة يناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

وناشد محافظ الجيزة جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل والتوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصاً على سلامتهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.