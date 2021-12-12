الجيزة تنقل موقف السرفيس بين «فيصل» و«الهرم» إلى جوار سنترال المريوطية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لليوم الثاني، انتظام تواجد سيارات السرفيس بالساحة الجديدة، التي جهزتها محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، بجوار سنترال المريوطية، بدلا من الموقف العشوائي بمنطقه المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بقطاع المريوطية فيصل.

المحافظ يكلف رئيس حي الهرم بالتواجد الدائم

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم، بالتواجد الميداني الدوري، للتأكد من تواجد سيارات السرفيس بالموقع الجديد المخصص لهم لتنظيم اماكن تواجدها.

وشهدت أعمال نقل سيارات السرفيس إلى الموقف الجديد بجوار سنترال المريوطية، تواجد ومتابعة، من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.