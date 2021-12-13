خطوات تغيير الدور العلوي إلى أرضي بـ شقق الإسكان الاجتماعي

تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة تلقي طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتقدم «الوطن» في السطور الآتية، شروط وخطوات تعديل الدور من أعلى إلى أرضي، وفقًا لما حددته موقع الصندوق على النحو التالي:

خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

2. يضغط العميل على اختيار «مركز خدمة المواطنين»، ثم الضغط على «طلبات».

3. يضغط المواطن على «طلب تعديل من دور إلى دور».

4. تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.

5. إن لم يكن لديك حسابًا على الموقع يمكنك الضغط على «تسجيل» لإنشاء حساب جديد، بإدخال رقمك القومي ورقم الموبايل، ثم كلمة المرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم الضغط على «تسجيل».

6. يرسل كود التفعيل على الهاتف الذي سجّلت به، لإدخاله ثم الضغط على «تفعيل».

7. بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي «تحويل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير/ تحويل من الدور الأخير إلى الدور الأرضي».

8. بعد الضغط على أي من الخيارات السابقة، يقر المتقدم بموافقته على البنود التي تظهر أمامه على الشاشة، ليبدأ المتقدم في تحميل نموذج طلب التعديل وتحريره والضغط على «موافق».

المستندات المطلوبة للتحويل

9. يقوم المتقدم بكتابة سبب تعديل الدور، ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على «تقديم» بعد تجهيز المستندات الآتية:

- إحضار شهادتين من مستشفيين حكوميين معتمد بشعار الجمهورية «ختم النسر» مقيد بالحالة الصحية للمريض، أو قومسيون طبي معتمد بشعار الجمهورية «ختم النسر».

- للحالة المرضية لأحد من ذوي صاحب الطلب المقيم معه، يحضر شهادة إدارية موقعة من موظفيين حكوميين معتمدة بشعار الجهورية «ختم النسر» تفيد بالإقامة الفعلية للمريض المعاق مع صاحب الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

10. تظهر رسالة أنّه جرى إنشاء الطب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

11. يمكنك الضغط على «حالة الطلب» لمتابعة إذا كان مازال تحت الدراسة أو تم النظر به.

12. بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

13. بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على «إرسال».

14. بعد النظر في حالة الطلب تصلك رسالة تفيد بأنّه تم قبول الطلب وتنفيذه بنجاح.

ويمكنك الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء صندوق الإسكان (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي) من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.