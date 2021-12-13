تسهيلا على المواطنين، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتباع عدد من الخطوات باستخدام الرقم القومي، وخلال هذه الأيام، يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، العديد من عمليات البحث، حول الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر.

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عن آلية الاستعلام؛ لمعرفة موعد استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، وذلك في حالة انطباق الشروط عليهم، ضمن الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

في البداية، تبدأ خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر، بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ثم تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية، من خلال تسجيل الرقم القومى المكون من 14 رقما، وكلمة المرور، والقيام باختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم حالة الطلب.

شقق الإسكان الاجتماعي

وخلال هذه الأيام، ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإٍسكان الاجتماعي، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح الإعلان الجديد، كي يستطيعوا الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، حيث من المفترض أن يكون الإعلان الجديد، ضمن الإعلانات التى ستطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما.