غرفة السياحة تمد فترة تسجيل بيانات العاملين إلكترونيا حتى 18 ديسمبر

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنه حرصا من الغرفة على إتاحة الفرصة أمام كل الشركات السياحية لتسجيل أسماء العاملين لديها على المنظومة الإلكترونية للعاملين بالسياحة فقد تم الاتفاق على مد مهلة تسجيل البيانات لمدة أسبوع آخر ينتهى يوم 18 ديسمبر الجاري، وذلك نظرا لتلقي الغرفة العديد من التساؤلات من الشركات حول المنظومة الإلكترونية وكيفية تسجيل ببيانات العاملين بها.

نظام معلومات سوق العمل السياحي

ومن جهته، قال نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة أنشأت قاعدة بيانات رقمية لكل العاملين بالقطاع السياحي، وذلك تنفيذا لقرار وزير السياحة والآثار، رقم 28 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي، لإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع السياحي، التي تشمل العاملين بغرفة شركات السياحة والعاملين بغرفة العاديات والسلع السياحية والعاملين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

التحول الرقمي للبيانات

وأضاف خلال المنشور الذي تم تعميمه على جميع الشركات السياحية إنه يجب على الشركات السياحية، تسجيل كل العاملين لديها على قاعدة البيانات الإلكترونية للعاملين بالسياحة، انطلاقا من رؤية الدولة المصرية، نحو التحول الرقمي للبيانات، وقواعد المعلومات الخاصة بكل الجهات والمؤسسات والأفراد والشركات العاملة بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه لا بد أن تقوم الشركات السياحية بتسجيل بيانات جميع العاملين بالشركة، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين، بما فيهم العمالة الأجنبية، وذلك من خلال كلمة مرور واسم مستخدم لكل شركة سياحة، مشددا على أنه في حال إدخال أي بيانات غير صحيحة بعد ذلك، إدلاء ببيانات غير صحيحة لدى جهة رسمية، وعليه ستقوم الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ اللازم نحو الشركة المخالفة.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة كانت قد حددت يوم 10 ديسمبر الجاري، كآخر موعد لتسجيل بيانات العاملين على قاعدة البيانات الالكترونية إلا أن عدم معرفة الكثير من الشركات لآليات التسجيل جعل الغرفة تمد فترة التسجيل حتى يوم 18 من الشهر الجاري.