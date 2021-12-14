100 ألف جنيه جوائز مالية للطلاب الفائزين في مسابقة «النيل مستقبلنا»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة «النيل مستقبلنا» للعام الدراسي الحالي 2021-2022، لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي - إعدادي -ثانوي) لتنمية الوعي المائي لدي تلاميذ وطلاب المدارس، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وقالت وزارة التعليم، إن ذلك إيمانا بضرورة مشاركتهم في القضايا التي تهم مجتمعهم المصري باعتبارهم سواعد مصر القوية لتحقيق أهداف تنموية، وحفاظا على ما لدينا من موارد مائية حبانا بها الله، ولنشر ثقافة الحفاظ على المياه.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري ستمنح الطلاب الفائزين بالمسابقة شهادات تقدير بكل مجال من المجالات وجوائز مالية، بإجمالي 100 ألف جنيه.

شروط الاشتراك في مسابقة «النيل مستقبلنا»

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط الاشتراك في مسابقة «النيل مستقبلنا» للعام الدراسي الحالي 20212022 وهي كالتالي:-

-تكتب الأعمال على ورق موحد من حجم 84 الفولسكاب وبخط الطالب أو بالكمبيوتر إن أمكن وتكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.

- يراعي تنفيذ أعمال الرسم على ورق موحد مقاس (29 ×24 سم).

- تراعي الأصول العلمية في كتابة المقال بحيث لا يقل عن صفحتين ولا يزيد عن ثلاث صفحات مع ذكر قائمة المصادر.

يلتزم المشترك بالمسابقة المحددة لكل مرحلة تعليمية

-تراعى الأصـول العلمية في كتابة البحث من حيث إعداد الهوامش، وذكر المراجع، وتحديد صفحات الاقتباس، وقائمة محتويات البحث.

- يراعى تدوين علامات الترقيم بين الجمل.

- أن يكون العمل مركزاً على واحد من موضوعات المسابقة.

. أن يلتزم المشترك بالمسابقة المحددة لكل مرحلة تعليمية.

- أن يكون العمل من إبداع المشارك نفسه وليس منقولاً من مصادر أخرى.

-يراعى جودة التنسيق وحسن التنظيم والتسلسل المنطقي في الأعمال المقدمة.

-الالتزام باستمارة الاشتراك المرفقة واستيفاء كافة البيانات بها بخط واضح بمعرفة الطلاب المشاركين مع عدم إغفال أي بيان بها.