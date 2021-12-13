«التضامن»: السيدات يقضين 7 أضعاف وقت الرجال في الرعاية غير المدفوعة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أهمية مشاركة المسئوليات داخل الأسرة، لافتة إلى أن الأعباء المنزلية وتربية الأبناء مسئولية مشتركة بين الأم والأب، مشيرة إلى أن السيدات المتزوجات يقضين في مصر سبعة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال المتزوجون في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وفق دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2020.

ارتفاع مشاركة النساء في الأعمال المنزلية

وأضافت التضامن، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن نتائج بحث تكويني صادر عن هيئة الأمم المتحدة للطفولة عام 2021، بشأن ممارسات التربية الوالدية لمستفيدي برنامج تكافل، أكدت ما يلي:

- أفادت الفتيات في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما، بارتفاع مشاركة النساء في جميع الأعمال المنزلية .

- 88 % من الأولاد لم يشاركوا في تنظيف المنزل، مقابل 2% فقط من الفتيات.

- 55 % من النساء أكدن أن أوقات الفراغ لديهن أقل بسبب مشاركتهن في أغلبية الأعمال المنزلية.

27 % من الأولاد أوقات الفراغ لديهم أقل

- 27 % من الأولاد، أوقات الفراغ لديهم أقل بسبب مشاركتهم في العمل للصرف على الأسرة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار «أنتوا أبطال أسرتكم»، خلال الأيام الماضية، تتضمن اتجاهات الرأي العام تجاه مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، وأسباب زيادة مظاهر العنف في المجتمع.

الحملة تستهدف قطاعات مختلفة

وأوضحت التضامن، في بيان لها، أن الحملة تستهدف قطاعات مختلفة؛ منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ودعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية والمشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة.