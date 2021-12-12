شيرين بعد طلاقها من حسام حبيب: «معرفش ممكن أتجوز تاني ولا لأ»

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، خلال حوارها في برنامج «يلا سوشيال» على شاشة «أبو ظبي»، إذ قالت: «أهلا بكل أهل الإمارات، الحمد لله بحاول أعدي أي حاجة بحب الناس وبالفرح وبالضحك والهزار، عشان الناس لازم ينبسطوا، أنا اشتقت للناس كتير»، موضحة أنها تعمل الآن على صدور ألبوم، لكن ستطرح أغنية بشكل سينجل «عشان بقت موضة قديمة إن الواحد ينزل ألبوم مرة واحدة».

نزول ألبوم كامل مرة واحدة أصبحت «موضة قديمة»

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال اللقاء، أنها ستعمل بكل جهد الفترة المقبلة، «فيه سينما وفيه تليفزيون، وفيه إن شاء الله كذا حاجة»، موضحة أن علاقة حلق شعرها بأزمتها مع الفنان حسام حبيب، وطلاقها، أخذتها وراثة عن والدها، «لما بحس أني شوية عندي اكتئاب بشيل شعري، المرة دي كان الموضوع قاسي وشديد، وعلى قدر الحدث بشيل شعري، فشيلته خالص، أنا كدة ارتحت، وبقول زينة الست شعرها، بس أنا مجنونة محدش يقلدني».

باي للضعف والدموع والحب.. وأشكر دولة الإمارات

وعن جملة «يلا باي» لأي شيء توجهها شيرين عبد الوهاب في نهاية 2021، ردت: «بقول يلا باي للضعف، يلا باي للدموع، يلا باي للحب»، فيما سألها الإعلامي «هل هنشوف شيرين عروسة من أول وجديد؟»، وقالت: «مش عارفة، لو ربنا كتبهالنا هنشوفها، بس أنا شوفت الجمهور إزاي مشتاق لي، وبجد بشكر دولة الإمارات المتحدة، وبقول كل سنة وهما طيبين بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الدولة، وعقبال يارب ما يمر 250 سنة».