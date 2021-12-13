حاتم سليمان: لم يثبت أن «أوميكرون» يتسبب في وفيات أكثر من «دلتا»

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن المعلومات المتوفرة بناءً على أرض الواقع وخطورة الحالات المسجلة تشير إلى أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» يتسبب في أعراض خفيفة، ولم يثبت حتى الآن أن أعراضه خطيرة أو أنه يتسبب في وفيات تتخطى حاجز الحالات التي تسبب فيها متحور دلتا.

الطفرات في المتحور الجديد أكثر من أي متحور آخر

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة dmc، أن الطفرات في المتحور الجديد أكثر من أي متحور آخر، وبالتالي قد ينتشر أسرع من متحور دلتا وهو ما سبب القلق على نطاق عالمي واسع، وجرى رفع مستوى الحذر في بريطانيا، وجرى فرض ارتداء الكمامات في المناطق العامة وفرض القيود ذات الصلة بالإجراءات الاحترازية مثل الحفاظ على التباعد والبعد عن الازدحام.

حالة الوفاة في بريطانيا بسبب أوميكرون

وتطرق استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إلى الحالة المتوفاة في بريطانيا بسبب الإصابة بمتحور أوميكرون، مشيرًا إلى عدم وجود بيانات مسجلة لها حتى الآن: «نحن في حاجة إلى معلومات أكثر بشأن ما إذا كانت مصابة بأمراض مزمنة أو مشكلات صحية أخرى، ونحن في انتظار معلومات أكثر».

وأكد، أن المتحور –حتى الآن- لا يسبب مضاعفات أكثر من متحور دلتا الذي ما زال هو الأكثر تسببا للمضاعفات، لافتًا إلى أن الحكومة البريطانية سارعت إلى منح مواطنيها الجرعة الثالثة لتفادي أي مخاطر متعلقة بأوميكرون.