لينك التسجيل في منتدى شباب العالم 2022.. اتبع هذه الخطوات

أيام قليلة وتنطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، وأعلنت إدارة المنتدى طرح العديد من الفعاليات والندوات خلال هذه الدورة واستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات، لذا بدأ العديد من الشباب البحث عن لينك التسجيل في منتدى شباب العالم 2022 وخطوات التسجيل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة لينك التسجيل في منتدى شباب العالم 2022.

لينك التسجيل في منتدى شباب العالم 2022

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المنتدى للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى، من مصر وكل دول العالم، منذ عدة أيام وينتهي التسجيل في 15 ديسمبر الجاري.

ويمكن الاشتراك عن طريق لينك التسجيل في منتدى شباب العالم 2022 .

خطوات الاشتراك في منتدى شباب العالم

على الراغبين في الاشتراك الدخول على رابط منتدى شباب العالم.

كتابة البيانات الخاصة بك والتي تشمل اسمك بالكامل والدولة التي تنتمي لها والمدينة اللي تعيش بها ومنطقتك السكنية والعنوان بالتفصيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في منتدى شباب العالم

صورة ضوئية من جواز السفر (للمتقدمين الدوليين)، وتقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمواطنين المصريين الراغبين في الانضمام للمنتدى.

صورة شخصية على خلفية بيضاء.

قد يُطلب منك بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو بحث أو فيديو.

وأعلنت إدارة المنتدى التركيز في هذه الدورة على ريادة الأعمال Startup Vein حيث إنها ساحة لرواد الأعمال تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما سيتم التركيز بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كورونا.

يذكر أن منتدى شباب العالم كان مقرر انعقاد النسخة الرابعة منه في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، ولكن جرى تأجيله بسبب انتشار جائحة كورونا.

يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد منه ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.