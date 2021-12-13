أخبار قنا: دعم رئاسي لأسرة «طفل الجرجير» واليوم العالمي لذوي الهمم

لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثلج بها قلوب أفراد أسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم، الشهير بـ«طفل الجرجير»، ضحية لقمة العيش، عندما استدرجه شاب من قرية «الرحمانية»، في محافظة قنا، وقام بقتله واستولى على حصيلة يومه، في الوقت الذي شهدت فيه محافظة قنا، اليوم الاثنين، تسليم 120 جهازاً تعويضياً لذوي الهمم، خلال الاحتفال بيومهم العالمي.

ووجه الرئيس «السيسي» بتوفير احتياجات أسرة «طفل الجرجير» من مساعدات مادية، وإعادة بناء المنزل وتجهيزه بشكل عاجل، وبالفعل انتقل محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إلى منزل الأسرة، والتقى عدداً من أفرادها، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

الرئيس يأمر ببناء منزل أسرة طفل الجرجير

وكان الطفل الجرجير هو العائل الوحيد لأسرته المكونة من 8 أفراد، حيث كان يبيع «الجرجير» والخضر، لكي ينفق عليهم.

وقال محافظ قنا، خلال تصريحاته، إنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، تم إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة «سكن كريم» لبناء المنزل من جديد، وتوفير الفرش اللازم بشكل عاجل، كما أمر بصرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، ومبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وتابع المحافظ أن الرئيس السيسي وجه أيضاً بصرف أدوية للأسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، وتوفير فرصتي عمل لإخوة الطفل البالغين، من خلال توفير أحد المشروعات بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد، لبيع الخضراوات لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة.

والد طفل الجرجير يشكر الرئيس: «أثلجت صدورنا»

ووجه عبدالله إبراهيم، والد الطفل، التحية للرئيس السيسي، مؤكداً أنه شعر بهم وبحزنهم وقام بمساعدتهم، وأضاف أن ما أمر به الرئيس السيسي أثلج قلوب الأسرة وخاصةً والدته المكلومة، مطالباً بسرعة القصاص من القاتل.

بداية القصة كانت الأربعاء الماضي، عندما كان الطفل حسين عبدالله، ضحية لقمة العيش أو طفل الجرجير، عائداً إلى منزل أسرته، وكان يقود «موتوسيكل» لبيع الجرجير، حيث استدرجه القاتل ومعه شقيقته، وانفرد به وحاول أخذ أمواله بالقوة، ولكن قاومه، مما دفع الجاني لقتل الطفل.

تسليم أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة

وبمناسبة اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، الذي نظمته مؤسسة التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة بمدينة قنا اليوم الاثنين، قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتسليم 120 جهازاً تعويضياً للمستحقين، شملت 27 كرسياً متحركاً، و26 سماعة طبية، و14 سماعة، و7 كراسي متحركة صغيرة، و6 كراسي متحركة للأطفال، و6 أطراف صناعية، و6 أجهزة بتر، و4 أجهزة شلل، و3 كراسي متحركة كبيرة، و3 كراسي صغيرة، و2 مشاية، و2 جهاز تعويضي سفلي، وجهاز بتر مزدوج، ودراجة تدار باليد، وجهاز طرف صناعي، وطرف صناعي تحت الركبة، وطرف صناعي ذراع، كما سلم المحافظ الدروع التذكارية لعدد 11 جمعية أهلية، تقديراً لدورها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.