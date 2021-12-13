تسليم 120 جهازا تعويضيا لذوى الهمم بقنا في الاحتفال بيومهم العالمي

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أبناء المحافظة من ذوى الهمم احتفالهم باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة الذي نظمته مؤسسة التأهيل الاجتماعى لذوي الإعاقة بقاعة «السندريلا»، وذلك بحضور العميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة فى الاحتفال وأهالى ذوى الإحتياجات الخاصة.

تسليم أجهزة تعويضية

وسلم محافظ قنا 120 جهازا تعويضيا للمستحقين، شملت 27 كرسيا متحركا، و26 سماعة طبية، و14 سماعة، و7 كراسي متحركة صغيرة، و6 كراسي متحركة للأطفال، و6 أطراف صناعية، و6 أجهزة بتر، و4 أجهزة شلل، و3 كراسي متحركة كبيرة، و3 كراسي صغيرة، ومشايتين، وجهازين تعويضيين، وجهاز بتر مزدوج، ودراجة تُدار باليد، وجهاز طرف صناعي، وطرف صناعي تحت الركبة، وطرف صناعي ذراع، كما سلم الدروع التذكارية لعدد 11 جمعية أهليه تقديرا لدورها فى رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وعلى هامش الإحتفال تفقد المحافظ معرض للمنتجات الزراعية والمخبوزات والمشغولات اليدوية.

محافظ قنا: الرئيس مهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار محافظ قنا، في كلمته، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أبدى اهتماما بالغا بذوي الإحتياجات الخاصة وكان بمثابة الأب الروحى لهم ، فلم يبخل سيادته لحظة واحدة فى الإستجابة لهم، وتحقيق رغباتهم وكان حاضرا فى كل مناسباتهم بداية من أول حدث رياضى يحضره عقب انتخابه رئيسا للجمهورية فى دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأوليمبياد الخاص ديسمبر 2014 ، مرورا بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الإحتياجات الخاصة، والذي جرى خلاله اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، بالإضافة إلى تمثيل هذه الفئة فى مجلس النواب كل ذلك دليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بهم، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

وأكد محافظ قنا أن الدولة بجميع مؤسساتها تسعى لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وابراز قدراتهم وتعزيز بيئة الابداع الفكري والفني والعلمي لديهم تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز