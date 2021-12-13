«التموين»: تراجع أسعار اللحوم.. وتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم، إن الدولة تسعى إلى توفير السلع الرئيسية، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار شيء مزعج لنا جميعا، ولا يرضي أحدا، وله أسباب ونتائج على المستوى العالمي، وهو ما تسعى الدولة لتداركه.

اكتفاء ذاتي من السلع

وأشار الدكتور علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية؛ كالأرز والسكر والزيت والقمح رغم الارتفاع الكبير في هذه السلع عالميا.

استيراد اللحوم من السودان

وأوضح أنه تم تجديد العقود بين مصر والسودان؛ لاستيراد اللحوم لمدة عامين.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم بدأت في التراجع، موضحا أن هناك توزيعا جيدا بجميع محافظات مصر من خلال المنافذ التابعة للدولة.

وزير التموين في النواب

وفي وقت سابق أكد وزير التموين أن هناك استعداد لشهر رمضان المبارك لا سيما أن الاستهلاك يزيد في شهر رمضان بنسبة 50%؜ مما يتطلب وجود احتياطي مناسب.

وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع يصل لكل المحافظات ولا يقتصر على القاهرة و الجيزة، لافتا إلى أن تطوير شبكة التوزيع ساهم في وصول الاحتياطي لكافة المحافظات وكما حرصت الدولة على توفير الاحتياطي حتى لا تحدث ازمة اثناء أزمة فيروس كورونا.

و شدد وزير التموين علي ان الوزارة حرصت عبر تدقيق قاعدة بيانات الخبز بما يحل الازمات التي شهدناها في وقت سابق وتم توفير اللحوم بسعر جيد و نحرص على توفير اللحوم و الحفاظ على سعرها .

و كشف عن أن مصر تابعت اتباع الصين سياسة التخزين في ظل ارتفاع معدلات الطلب هناك، مضيفا: «روسيا التي تمتلك أكبر احتياطي قمح، والذي يصل إلى 35 مليون طن، صدرت 15 فقط وفرضت رسما على الطن لتخفيف الطلب».