نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى أون لاين..اعرف الخطوات بالفيديو

تزامنا مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فصل صرف الخبز إلا من محافظة صدور بطاقة التموين فقط وخاصة لمحافظات القاهرة الكبرى والذي بدأ تطبيقه بداية شهر أكتوبر الماضي، أتاحت وزارة التموين خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أي محافظة أون لاين دون التقيد بالذهاب لمكتب التموين التابع لها البطاقة أو مكتب التموين في المحافظة الذي يرغب المواطن في التحويل لها.

نقل بطاقة التموين للمقيمين في محافظات القاهرة الكبرى

وأصبح إجباري على المواطنين المقيمين في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» وهم في الأصل لديهم بطاقات تموينية صادرة من محافظات أخرى، أن يقوموا بنقل بطاقة التموين من خلال المكتب التمويني أو نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أون لاين عبر بوابة مصر الرقمية والتي تتيح العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك من أجل تمكن هؤلاء المواطنين من صرف الخبز والتموين.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أون لاين

1- تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.

قرار وزارة التموين حول فصل صرف الخبز

تجدر الإشارة إلى أنه بداية من 1 أكتوبر الماضي، أقرت وزارة التموين أن صرف الخبر لن يتم إلا من محافظة إصدار البطاقة التموينية، وخاصة لمحافظات القاهرة الكبرى وهم «القاهرة والجيزة والقليوبية»، حيث تم فصل صرف الخبز بهم واعتبار كل محافظة نطاق جغرافي مستقل، كما هو معمول في باقي محافظات الجمهورية.