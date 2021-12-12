«التموين»: 81 مليار جنيه سبب انخفاض أسعار الدواجن والخضروات

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، اليوم، إن جائحة كورونا تسببت في رفع أسعار الكثير من السلع على مستوى العالم بما في ذلك أسعار الخضروات والفواكه، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها مصر بتوجيه من القيادة السياسية، كانت وراء مرور الأزمة الاقتصادية التي سببتها تلك الجائحة بسلام، وبالأخص إجراء ضخ 81 مليار جنيه لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، الذي كان سببا رئيسيا في إحداث نوع من الاتزان بالأسواق، وفي نفس الوقت، توفر السلع بشكل دائم، وبالتبعية انخفاض أسعار الخضروات والداوجن الملاحظ بالأسواق حاليا.

الفراخ بـ 27 جنيها

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن توفر السلع بالأسواق وزيادة المعروض منها، أدى إلى انخفاض أسعار السلع، متابعًا: «زي ما شوفنا جميعا الفترة اللي فاتت، الفراخ اللي كانت أسعارها ارتفعت بشكل كبير، نزلت مؤخرا والكيلو بقى بـ 27 جنيها».

تطوير منظومة الزراعة

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الفترة الماضية، شهدت أيضا انخفاض أسعار الخضروات، إضافة إلى تطوير منظومة الزراعة في مصر ومساعدة المزارعين في بيع محاصيلهم الزراعية المختلفة، موضحًا أن كل ذلك في النهاية أدى إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من الخضروات، وبالتبعية انخفاض أسعارها.

وأردف أن مصر تملك حاليا مخزونا استراتيجيا كبيرا من العديد من المنتجات والسلع الاستراتيجية، متابعًا: «دلوقتي عندنا اكتفاء ذاتي من السكر والدواجن، وأنواع كتيرة من الخضروات»، مؤكدًا أن كل ذلك في النهاية يصب في مصلحة المواطن المصري ويضمن له أمنه الغذائي.

التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية

ولفت إلى أن مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية، وتعد حاليا خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، حتى تقلل استيرادتها من الزيوت على وجه التحديد.