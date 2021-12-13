كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم يوما للتوعية بمرض السكر

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكر، الذي احتفل به العالم قبل أيام قليلة، نظّم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان، يومًا للتوعية بمرض «البول السكري»، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وتضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية عن مرض السكر وأعراضه وتشخيصه ومضاعفات المرض، وحاضرت في الندوة الدكتورة شاهندة محجوب والدكتورة هبة طه الأساتذة المساعدين بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

حملة لقياس نسبة السكر في الدم

كما نظم طلاب بكالوريوس الصيدلة وبكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، حملة لقياس نسبة السكر في الدم إلى جانب التوعية بالمرض وتوزيع مطويات تشرح طرق الوقاية منه والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة به مع تقديم شرح لما تحويه المطويات بأسلوب مسط يساهم في رفع الوعي الصحي للمتلقي.

وأشار الدكتور ممدوح مهدي إلى حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والمشاركة في الفعاليات الدولية مثل الاحتفال باليوم العالمي للسكر.

إكساب الطلاب مهارات التواصل والقدرة على تبسيط المعلومات

وأضاف الدكتور سامح سرور أن تنظيم الفعاليات وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة، يساهم في إكساب الطلاب مهارات إضافية مثل مهارات التواصل والقدرة على تبسيط المعلومات الصحية والمساهمة بفاعلية في رفع مستوى الثقافة الصحية للمحيطين بهم وهي كلها مهارات أساسية للصيدلي في عمله بعد التخرج، كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفاعليات تنمي الإحساس بالمسئولية المجتمعية وتتيح تطبيق ما تعلموه في قاعات الدرس بصورة عملية مفيدة للمجتمع.

تم تنظيم يوم التوعية برعاية الدكتورة سحر عبد المحسن رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وإشراف الدكتورة شاهندة محجوب، استاذ مساعد بالقسم والدكتورة هبة طه، استاذ مساعد بالقسم.