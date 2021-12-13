ميرفت محمد علي السيد مستشارة الرئاسة المزيفة.. «نصابة» سقطت في قبضة الأمن

انتشرت محادثة هاتفية بين شخصين أولهما مسجل خطر، يدعى «حنفي. ع»، ادعى أنه اللواء فاروق القاضي، بينما تمثل الطرف الثاني في سيدة، وهي المتهمة ميرفت محمد على مستشارة الرئاسة المزيفة، كالنار في الهشيم على المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، هادفة إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

ميرفت محمد علي مستشارة الرئاسة المزيفة

المتهمة ميرفت محمد علي السيد، احترفت النصب، وهي حاصلة على ليسانس حقوق، وتقيم بمحافظة الإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من فك لغز تلك المحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام القليلة الماضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من معرفة هوية أصحاب تلك المحادثة، وتحديد مكان وجودهم، ونجحت في إلقاء القبض عليهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية، أن المتهم الأول، يدعى حنفي عبد الرازق، يبلغ من العمر 61 عاماً، ادعى أنه لواء ولديه الكثير من المعارف من المسؤولين في الدولة، وذلك بغرض تسهيل حصول المتهمة الثانية على عقود تنفيذ عدد من المشروعات في الدولة؛ بغرض تحقيق مكاسب وأرباح مالية طائلة، وبفحصه جنائيا تبين أن له معلومات جنائية، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة؛ تمثلت في «نصب وقتل خطأ وتنقيب عن الآثار».

تحديد هوية المتهمين

وبعد تحديد هوية المتهم الأول «حنفي»، والثانية ميرفت محمد علي المستشارة المزيفة، توصلت التحريات إلى هوية الشخص الذي تواصل مع الإرهابي عبد الله الشريف، ويدعى وائل عبد الرحمن، الذي تبين مروره بضائقة مالية ما جعله يحاول إقناع المتهم الأول «حنفي.ع»؛ لإجراء تلك المحادثة نظير منحه فرصة الاستثمار في مجال المقاولات، من ثم تواصل مع الإرهابي عبد الله الشريف ليطلب منه مبلغا ماليا مقابل تلك المحادثة الهاتفية إلا أن الأخير لم يعطه المبلغ المالي المتفق عليه، وتمكن قطاع الأمن الوطني من ضبط جميع المتهمين، والهاتف المحمول المستخدم في التواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف.