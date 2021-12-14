الديهي: ما يحدث في «التعاون الخليجي» إنهاء لـ«عشرية سوداء» بدأت في 2011

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية ‎سامح شكري، شارك بالأمس في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس، وأكد أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مؤكدًا أن مصر تنظر للأمن القومي العربي نظرة شاملة، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، اليوم الاثنين.

محاولة ترميم وعميقة في جسد الأمة العربية

وأضاف «الديهي»، أن ما يجري الآن إغلاق لعشرية سوداء بدأت في نكسة 2011 وما تبعها، وما يحدث الآن في مجلس التعاون الخليجي محاولة لفتح آفاق جديدة من التواءم والتكامل والعمل المشترك، ومحاولة لترميم مهمة وعميقة في جسد الأمة العربية، وما جرى خلال الفترة الماضية محاولة لرأب الصدع والمصالحة بين الدول الخليجية في قمة العلا، وهذه القمة هي الأولى بعد المصالحة وقمة عودة المياه لمجاريها.

هناك متغيرات حادة على المستوى العالمي

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن هناك متغيرات حادة على المستوى العالمي، ومتغيرات إقليمية ودولية واضحة، واستدارة امريكية وأوروبية بعيدًا عن المنطقة وكان لزاما على قادة المنطقة أن يكون لهم تفكير مستقل للحفاظ على أمن الدول، موضحًا أن مصر تعيد لدورها الكثير من الفاعليات سواء الدور المتوسطي وتهتم بامن الخليج، وترى أن أمن الخليج يصب في مصلحة الامن العربي، وكان هناك اتمام كبير بمدخلات ومخرجات القمة.

هناك مصالحة واضحة نتائجها على الأرض مباشرة

وأوضح الإعلامي أن هناك مصالحة واضحة نتائجها على الأرض مباشرة، وأن الدول العربية ليست مستمرة في مرحلة التشرذم والتفسخ، وعادت الدول الخليجية بما بينها من مصالحات ومصر الدولة العربية الاقوى والأهم موجودة وتعلن أن أمن الخليج خط أحمر وجزء من أمن مصر.