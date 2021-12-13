الديهي عن الفيديو المفبرك للهارب عبد الله الشريف: «فجر إخواني معروف»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة من اللغط الشديد الدائر نتيجة شائعات أثارها الإخوان على لسان الإخواني الهارب عبد الله الشريف لمحاولة تعكير الصفوف واختلاق الشائعات ومحاولة هدم كثير من الثوابت، موضحًا أنه أثناء الحديث حول الفيديو المفبرك كان يؤمن تمام الإيمان أن ما يسوقه الإخوان كذب فاجر وفجر إخواني معروف ومعلوم.

وأضاف: «هناك من يؤمنوا بالإصلاح الذي يحدث داخل الدولة على حرف، معاهم معاهم عليهم عليهم، فهم مجرد إمعة»، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

توقيت إذاعة التسريب المفبرك تزامن مع استضافة مصر مؤتمر مكافحة الفساد

وأوضح «الديهي»، أن توقيت إذاعة التسريب المفبرك تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ، هدفه الضرب فيما ننجح فيه، فالفاشلون لا يتعرضون للهجوم، معتبرًا أن بيان الداخلية اليوم لكشف حقيقة التسريب المفبرك محترف ويوضح كافة الحقائق وكافة المعلومات عن المتهمين، وجاء مدعومًا باعترافات المتهمين، كما أن الإخواني الإرهابي عبد الله الشريف، عديم الشرف، وأن الإخوان المسلمين يفكر لهم الشيطان، وعلى خطى الشيطان يسيرون.

شغل الإخوان الرئيسي خفض الروح المعنوية للمواطنين

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع تحركات الإخوان فرع لندن على كافة المستويات لإعادة بعض الإعلاميين، مؤكدًا أن الإخوان المتواجدين في لندن لن يتركوا المواطن المصري في حاله، ولن يعترفوا بهزيمتهم وهم يتلونون، وشغلهم الأساسي خفض الروح المعنوية للمواطنين ومحاولة تشكيكهم في كل شيء حتى في الدين، وهذا نهج إخواني.