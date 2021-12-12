تبدأ اليوم.. خطوات تسجيل استمارة الإعدادية 2021 - 2022

بداية من اليوم، أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية لتسجيل استمارة الإعدادية، تمهيدًا لامتحانات منتصف العام المزمع عقدها في يناير المقبل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين في مجال التعليم على مدار اليوم، خطوات وضوابط تسجيل استمارة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في السطور التالية..

موعد تسجيل استمارة الإعدادية

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم فإن الطلاب سيكون متاحا أمامهم تسجيل الاستمارة بداية من اليوم وحتى الاثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري.

خطوات تسجيل استمارة الإعدادية 2021 - 2022

وحتى يتم تسجيل استمارة الإعدادية، يجب أن يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، مع العلم أن بسبب زيادة الضغط على الموقع فقد توجه صعوبة في فتح الموقع، ويمكنك المحاولة في وقت لاحق.

اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني

اختيار حساب الطالب

يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الذي استلمه الطالب من المدرسة.

الضغط على مربع التأكد من «أنك لست روبوت» ثم الضغط على التحقق من البيانات.

يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

سوف تظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

يعود الطالب إلى الموقع الرئيسي مرة أخرى، ويسجل الدخول.

ثم كلمة المرور.

سوف تظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب يجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

بعد الانتهاء من استكمال البيانات ويجب التأكد من أنها صحيحة، يجب الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، تمهيدًا لتقديمها في المديرية.

ضوابط كتابة استمارة الشهادة الإعدادية 2021 - 2022

حددت المديريات التعليمية ضوابط وتعليمات تحرير استمارة التقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالآتي..

تحرر استمارات التقدم للامتحان بخط يد الطالب طبقا لشهادة الميلاد ومراجعة بيانات الاستمارة الإلكترونية للطالب بدقة طبقا لشهادة الميلاد وكتابة رقم وتاريخ إيصال رسم دخول الامتحان في المكان المخصص لذلك.

إرفاق 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون بها اسم الطالب تلصق 3 منها بالاستمارة والصورة الرابعة يتم ختمها.

إحضار طابع المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات يلصق بالاستمارة البيضاء.

إرفاق الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على ضرورة أن تكون الصورة الخاصة بالطالب في نفس الصور الملصقة بالاستمارة مع التأكيد من صحة البيانات والصورة محملة على الموقع الخاص بالطالب.

يتم وضع إيصال رسم دخول الامتحان والصورة الرابعة في ظرف مدون علية اسم الطالب.