جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2021 ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول 2021-2022، والتي جاءت بمذكرة التربية والتعليم التي عرضها اليوم الدكتور عمرو شحاتة وكيل الوزارة، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

الامتحانات تستمر حتى 3 فبراير وخلال 24 ساعة سيتم وضع جداول الامتحانات

من جانبه قال الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، في بيان، إن الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وحتى الخميس 3 فبراير 2022، حيث تم وضع مواعيد الجداول بنظام التناوب بين الصفوف، وذلك مراعاة لصعوبة إجراء الامتحانات بنظام الفترتين وذلك لسوء الأحوال الجوية بفصل الشتاء وقصر فترة النهار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، علاوة على مراعاة أجازات الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية، على أن تبدأ إجازة نصف العام 5 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة سيتم وضع جداول الامتحانات لجميع الصفوف بكافة المراحل التعليمية وذلك عقب اعتماد الخطة الزمنية للامتحانات اليوم.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية والصف السادس الابتدائي

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة بني سويف في 15 من شهر يناير القادم كالتالي:

الرابع الابتدائي من 2022/1/15 إلى 2022/1/20

الخامس والسادس الابتدائي من 2022/1/22 إلى 2022/1/26

مواعيد امتحانات التعليم المجتمعي

-الأول والثاني والثالث من 15/1/2022 إلى 17/1/2022.

-الرابع والخامس والسادس من 18/1/2022 إلى 23/1/2022

مواعيد امتحانات الإعدادية العامة

-الأول الإعدادي نقل من 15/1/2022إلى 25/1/2022

-الثاني الإعدادي نقل من 16/1/2022 إلى 26/1/2022

-الثالث الإعدادي من 29/1/2022 إلى 3/2/2022

مواعيد امتحانات الإعدادية المهنية

-الأول و الثاني الإعدادي نقل من 15/1/2022 إلى 20/1/2022

-الثالث الاعدادي مهني من 29/1/2022 إلى 3/2/2022

مواعيد امتحانات التربية الخاصة أمل للصم

-الرابع والخامس الابتدائي من 15/1/2022 إلى 17/1/2022

-السادس من 18/1/2022 إلى 23/1/2022

-الأول والثاني الإعدادي من 22/1/2022 إلى 26/1/2022

-الثالث الإعدادي من 29/1/2022 إلى 3/2/2022

-الأول والثاني الثانوي الفني من 22/1/2022 إلى 26/1/2022

مواعيد امتحانات التربية الخاصة نور للمكفوفين:

-الرابع والخامس من 15/1/2022 إلى 18/1/2022

-السادس من 20/1/2022 إلى 24/1/2022

-الأول والثاني الإعدادي من 20/1/2002 إلى 26/1/2022

-الثالث الإعدادي من 29/1/2022 إلى 3/2/2022

-الأول والثاني الثانوي من 15/1/2022 إلى 25/1/2022

مواعيد امتحانات نقل الثانوي العام (المواد خارج المجموع)

-الصف الأول الثانوي العام من 2/1/2022 إلى 4/1/2022

-الصف الثاني الثانوي العام من 3/1/2022 إلى 5/1/2022

مواعيد امتحانات التعليم الفني والتعليم المزدوج

-صفوف النقل من 15/1/2022 إلى 3/2/2022.