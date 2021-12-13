«علاج الإدمان»: الأسبوع المقبل موعد تطبيق قرار فصل الموظف المتعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الكشف الطبي على العاملين في المؤسسات الحكوميات سيشمل مؤسسات الرعاية ومراكز الشباب وأي مكان يتحقق منه منفعة عامة، من أجل تضييق فرص استمرار المدمن في التعاطي، وتشجيعه على الكشف من أجل العلاج.

تقدم 9 آلاف شخص للعلاج من الإدمان

وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن القانون أعطى 6 شهور مهلة لكي يتقدم المدمنون للحصول على العلاج، موضحًا أنه منذ شهر يونيو الماضي تقدم 9 آلاف شخص وسط زيادة في حملات الكشف عن المتعاطين.

الأسبوع المقبل تطبيق قرار فصل الموظف المتعاطي

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات والذي يعمل في الجهاز الإداري للدولة ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نسبة المتعاطين للمخدرات كانت 8% منذ عدة سنوات، وأصبحت حاليا 1.8% فقط، متابعا: «كل شخص يتم ثبوت إيجابية الكشف يمكن التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، ولكن أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي».

المخدرات الأكثر انتشارا

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الحشيش الأكثر انتشارا ثم الهيروين يليه الترمادول، وفي المرتبة المخدرات التخليقية مثل الشابو، موضحًا أن فترة العلاج تبدأ بـ14 يوما، ثم يجرى تقديم العلاج النفسي،«العلاج يتم سريًا ومجانًا داخل 28 مركز علاج».

وأضاف أن مصر من الدول القليلة التي تقدم علاج الإدمان بالمجان، رغم سعر العلاج المرتفع، مواصلا: «لو جالي حد قالي عاوز اتعالج حتى بعد انتهاء المدة هيتعالج سريا ومش هيتفصل من عمله، لكن بداية من 15 ديسمبر لو حلل وثبت تعاطيه المخدرات هيتم فصله، الدولة لن تتهاون في مكافحة المخدرات».