وزيرة التضامن: تدريب متعافي الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إنه تم افتتاح عيادات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأحياء «الأسمرات، المحروسة، روضة السيدة، بشاير الخير، حي الضواحي ببورسعيد، حدائق أكتوبر»؛ لتقديم الخدمات العلاجية مجانا، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 6000 مريض إدمان، ترددوا على هذه العيادات؛ منهم من استكمل البرنامج العلاجي، والآخر لا يزال موجودا بالمراكز العلاجية، مشيرة إلى تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، ومساعدتهم على تنفيذ مشروعات صغيرة بدعم من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مبادرة بداية جديدة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة: «الأسمرات وروضة السيدة وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحي الضواحي ببورسعيد».

ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة «بداية جديدة»، حلقة في سلسلة تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة بالمناطق السكنية المطورة.‪

إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل التطوعي

‬وشكرت وزيرة التضامن، المتطوعين بالمناطق المطورة، الذين بلغ عددهم أكثر من 200 كادر متطوع، كما استمعت لنماذج منهم خلال حفل التكريم، ووجهت رسالة لهم: «أنتم نموذج عملي للقادة الطبيعيين، يحرككم الانتماء وحب الوطن، والوزارة تسعى لاستثمار طاقاتكم وقدراتكم»، لافتة إلى أنه جار إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل التطوعي، وتعظيم قيمة المشاركة المجتمعية للشباب في مختلف المجالات.

تنفيذ برامج توعوية عن أضرار الإدمان

ومن جانبه، استعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأنشطة والبرامج التوعوية التي نفذها الصندوق بالمناطق المطورة، خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، وجرى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية عن أضرار الإدمان.

توعية الأسر بأضرار تعاطي المخدرات

ولفت إلى أنه يتم توعية الأسر بأضرار تعاطي المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للعلاج من الإدمان مجانا، وكذلك تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من 9 آلاف طفل، والاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج «اختار حياتك» للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، التي استفاد منها 3 آلاف طالب.

25 إعلان طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية

وأشار عثمان إلى أنه تم تركيب 25 إعلان طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية «16023»، كما تم إعداد وتجهيز وتشغيل ‪5‬ عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقي العلاج في المستشفيات الشريكة مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين المؤهلين.

96 % من المتقدمين للعلاج ذكور

وأكد أن 96% ممن تقدموا للعلاج من الإدمان من خلال العيادات التابعة للصندوق في هذه المناطق ذكور، و4% إناث؛ بما يشير إلى ثقة الإناث في الخدمات العلاجية للصندوق.

وأضاف عثمان، أنه يتم التوسع في إنشاء مقرات وعيادات الصندوق في كافة المناطق المطورة تزامناً مع نقل السكان، وكذلك التوسع في تقديم الخدمات العلاجية للمراهقين والإناث، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على استحداث خدمة جديدة للمشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة «الإيدز» داخل العيادات بالتعاون مع البرنامج الوطني للإيدز، مع تنفيذ برنامج شامل للتوعية بطرق انتقال العدوى، والتركيز على توعية أسر مرضى الإدمان.

وأهدى المتعافون من الإدمان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق «نتيجة حائط»، صمموها داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة لتأهيل‪ ‬مرضى الإدمان‪ ‬التابعة للصندوق ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل المركز، تقديرا لدعم الوزيرة لهم، والحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، وتمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية‪.‬