حملات أمنية مكثفة على الطرق للكشف عن السائقين المتعاطين للمخدرات

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ووجَّهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

فحص 683 حالة بين السائقين لكشف تعاطي المخدرات

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – بنى سويف – مطروح – سوهاج – قنا – أسوان - الأقصر) عن فحص 683 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 43 حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة حفاظاً على أرواح المواطنين.