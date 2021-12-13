عمرو حسن: معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الدول المتقدمة

قال الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الزيادة السكانية في مصر ضخمة، ففي 5 يوليو 2021 كان عدد سكان مصر 102 مليون نسمة، وارتفع بنحو 750 ألف نسمة في ديسمبر.

المعدل المثالي للنمو السكاني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «معدل الزيادة السكانية في مصر يجب أن يقدر بنحو 400 ألف مواطن سنويًا، لكن ما حدث أننا زدنا 750 ألف نسمة، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في معدل النمو السكاني والذي يماثل 4 أضعاف الدول المتقدمة».

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن مصر استطاعت تحقيق طفرات كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، لكن يجب بذل جهد أكبر في معدل النمو السكاني، مشددًا على أن الزيادة السكانية هي السبب الأكبر لأي مشكلة تعاني منها مصر، مثل العشوائيات وجودة التعليم والإسكان وتراجع نصيب الفرد من المياه وغيرها.

وشدد على أهمية تغيير المفاهيم الدينية والموروثات الخاصة بالإنجاب مثل ثقافة «العيال عزوة»: «مشكلتنا إن القضية موسمية، لكن لازم نتكلم طول الوقت في الأزمة دي".

خرافات حول وسائل منع الحمل

وأكد أن الإعلام يجب أن يكون أحد أهم أسلحة الدولة المصرية في محاربة الزيادة السكانية، داعيا إياه أن يناقش وسائل منع الحمل ومأمونيتها وفاعليتها: «بعض السيدات يعتقد أن هذه الوسائل تسبب الإصابة بالسرطان أو السكر أو أمراض خطيرة، فمع زيادة نسب الأمية يمكن انتشار الشائعات».