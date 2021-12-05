عمرو حسن: 700 ألف نسمة زيادة في التعداد السكاني خلال آخر 5 أشهر

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، اليوم، إن مصر شهدت زيادة في عدد السكان بلغت 700 ألف مواطن خلال آخر 5 أشهر، موضحًا أن التجربة المصرية كانت من أنجح التجارب بالعالم في التعامل مع أزمة الزيادة السكانية في بعض الفترات، منوهًا بأن التجربة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية بدأت منذ الستينيات.

إطار مؤسسي واضح لمواجهة الزيادة السكانية

وأضاف «حسن»، خلال حواره ببرنامج المشهد، تقديم الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية TEN، أن مواجهة الزيادة السكانية يستلزم وجود إطار مؤسسي واستراتيجية واضحة وتمويل، مشيرًا إلى أن المؤسسة التي يوكل إليها ملف السكان لابد أن تتحلى بالاستقلال والاستقرار والقوة.

دعوة إلى حوكمة ملف السكان

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الإطار المؤسسي للزيادة السكانية في مصر أصبح هشًا بعد أحداث يناير، مؤكدًا أن مصر ينقصنا حوكمة ملف السكان، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أثبتت أن كل جنيه تنفقه الدولة على وسائل تنظيم الأسرة يوفر للدولة 151 جنيها، معتبرًا أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري تنفذه الدولة، ويفوق قناة السويس والسد العالي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عمرو حسن، أن الزيادة السكانية دائما ما تتسبب في تعطيل عملية التنمية، وهو ما يدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التحدث عنها دائما؛ للتنبية بخطورتها المستقبلية على الدولة والمواطنين على حد سواء.