«المهندسين» تعلن توفير منح تدريب لأعضائها في 3 مجالات

قالت نقابة المهندسين المصرية إنه في إطار حرصها على رفع كفاءة وتنمية قدرات المهندسين الخريجين، فإنها تعلن بالتعاون مع وزارة القوى العاملة عن توفير منح تدريبية (مدربين - متدربين) من خلال شركة كاد مستر في 3 مجالات.

منح تدريبية مجانية للمهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن منح التدريب تشمل مجالات ثلاثة وهي:

1- في مجال تصميم الأثات 360 FUSION.

2- في مجال تصميم المعدني 36 FUSION.

3- في مجال الرسم الهندسي AUTO CAD

شروط التقدم

وقالت النقابة إنه بخصوص شروط التقدم فعلى المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة، وعلى الراغبين في التقدم القيام بتعبئة النموذج الموضح بالرابط التالي من هنــا

الخلايا الشمسية

في السياق ذاته، أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن تنظيم لجنة التنمية المستدامة دورة تدريبية مجانية بعنوان «أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة» بالتعاون مع مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحددة الإنمائي وشعبة الكهرباء بالنقابة العامة.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك يأتي لتأهيل المهندسين حديثي التخرج من شعبتي (كهرباء- ميكانيكا) لمساعدتهم للالتحاق بشركات تعمل فى نفس المجال، ورواد الأعمال لمساعدتهم على إنشاء شركاتهم الخاصة من خلال نقل خبرة عملية للمتدربين وكيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشاريع الخلايا الشمسية والاطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية، ويختتم التدريب بزيارة ميدانية لمشروع حقيقي.

وأضافت نقابة المهندسين أن التدريب يستمر لمدة 5 أيام من الساعة 5م حتى 9 م ويتم على مجموعتين:

الأولى: تبدأ يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر حتى الخميس 23 ديسمبر2021.

الثانية: تبدأ الأحد 26 ديسمبر حتى الخميس 30 ديسمبر 2021.

علما بأن آخر موعد للتسجيل الخميس 16 ديسمبر، ووضعت النقابة رابط التسجيل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنــا.