انقلاب سيارة محملة بالأسمنت في طريق قرية الشرفا بالمنيا

انقلبت سيارة نقل محملة بالأسمنت بمدخل قرية الشرفا المؤدي إلى الطريق الصحراوي الشرقي ومدينة المنيا الجديدة دون وقوع وفيات أو إصابات، وجرى رفع السيارة وتسيير حركة المرور التي تعطلت جراء الحادث لمدة تراوحت بين 20 و30 دقيقة.

فتح الطريق وتسيير حركة المرور

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، في بيان صادر عن الوحدة المحلية، إنه تم فتح طريق الشرفا أمام حركة المركبات والمارة بعد انقلاب سيارة محملة بالأسمنت دون خسائر بالأرواح، حيث كلف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين بالمتابعة والتنسيق مع رجال المباحث والمرور لرفع السيارة المنكوبة بالونش، لتسيير الحركة المرورية.

سيارة نقل محملة بالحديد تقتحم منزلا

وشهد نفس الطريق في منتصف شهر يوليو من عام 2018 حادثا مماثلا، حيث اقتحمت سيارة نقل محملة بالحديد منزلا مواجها لمدخل قرية الشرفا في اتجاه مدينة المنيا لجديدة، مما أسفر عن مصرع 12 شخصا وقتها معظمهم من عمال المحاجر، وكان الضحايا يجلسون على مقاهي أسفل المنزل الذي اصطدمت به السيارة، وعقب ذلك قررت المحافظة عمل مطبات صناعية في تلك المنطقة لإجبار السائقين على التهدئة خاصة وأن مدخل قرية الشرفا عبارة عن منحدر جبلي شديد الخطورة شهد العديد من حوادث الطرق في فترات سابقة.

وقبل أسبوع شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار مما أسفر عن إصابة 25 شخصا، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدام الأتوبيس برصيف، وقد زار اللوء أسامة القاضي المصابين بمستشفى سمالوط النموذجي.