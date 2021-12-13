وزير التعليم يشارك في حفل إطلاق مؤشر المعرفة العالمي 2021 «صور»

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في حفل إطلاق مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مُلتقى الأمم المتحدة في إكسبو دبي، وذلك ضمن مشاركته في عدد من الفعاليات الهامة في ملف التعليم أبرزها قمة ريوايرد للتعليم RewirEd Summit التي تنعقد حتى 14 ديسمبر الجاري.

مصر تقفز 19 مركزا في مؤشر المعرفة العالمي لتصبح في المركز الـ53 عالميًا

وحصلت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، على المركز الأول إفريقيًا، حيث حصلت على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي (المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضى 2020).

وجاء ترتيب مصر في «التعليم قبل الجامعي» على المركز الـ73 لتقفز 11 مركزًا مقارنة بعام 2020 (المركز الـ83)، كما جاء ترتيب مصر في التعليم الفني والتقني بالمركز 68 لتقفز 12 مركز مقارنة بعام 2020 (المركز الـ80).

وشهد الترتيب العام لمصر في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021 حصولها على المركز 53 مقارنة بالمركز الـ72 عام 2020، نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية.

واستعرض التقرير ما حققته مصر من تقدمًا في قطاع التعليم الفني وتطويره، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وبنية تحتية متطورة، لإحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.

جلسة وزارية بعنوان «صنع السياسات في عصر المعرفة»

وشهد حفل الإطلاق تنظيم جلسة وزارية نقاشية بعنوان «صنع السياسات في عصر المعرفة»، شارك فيها كلٌّ من المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم بالإمارات، والدكتور طارق شوقي، وزيرة التربية والتعليم بمصر، والسيد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالأردن، والدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة العربية للمرأة، وتولى أستاذ الإحصاء التطبيقي الدكتور هاني تركي إدارة الجلسة النقاشية.

ويأتي المؤشر تحت مظلة الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال "مشروع المعرفة".