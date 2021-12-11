طارق شوقي يرد على 5 شائعات متداولة تخص كل مراحل التعليم في مصر

تحت عنوان «رد نهائي لشائعات متكررة»، نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردًا على 5 من الشائعات المتكررة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والشائعات التي نفاها وزير التربية والتعليم نرصدها لكم كما يلي:

شائعة تعطيل الدراسة بسبب كورونا

نفى الوزير تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا، وكتب «تسير الدراسة في المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول المعلن، وتتم الامتحانات في المواعيد المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا، أى معلومة خلاف هذا هى كاذبة».

شائعة حول امتحانات الثانوية العامة

ونشر «شوقي»، منشورا متداولا حول امتحانات الثانوية العامة هذا العام وطبيعتها، ونشر صورة للشائعة وكتب: «وصل إليّ التساؤل المرفق وهو كاذب تماما ولا أساس له ولم نقله في أى مكان».

شوقي: لن يتم حذف أي جزء من المنهج لأي صف

كما نفى شوقي حذف أي جزء من مناهج الصفوف المختلفة «لا يوجد حذف لأى مناهج في أى صف دراسي. تدريس مناهج يناير مستمر كما في الجدول رغم اقتصار امتحانات رابعة ابتدائي على ما تم دراسته حتى آخر ديسمبر» مضيفًا: «اتمام الجرعة التعليمية هو الاساس في التعليم».

الوزير: لن يتم الاعتراف بامتحان الـ ATC

وتحدث «شوقي»، عن بعض الشائعات التي تخص الدبلومة الأمريكية حيث نفى إعادة الاعتراف بامتحان الـ «ACT» قائلًا: «قرارات 14 فبراير لعام 2021 الخاصة بالدبلومة الأمريكية سارية كما هى، ولم تتحدث الوزارة عن إعادة الاعتراف بامتحان الـ ACT على الإطلاق، وقد توقف الاعتراف بها منذ 15 أغسطس الماضي، ويظل الأمر كما هو حتى الآن، والوزارة هى المصدر الأوحد للمعلومات في هذا الصدد، كذلك كل أمور فصل التنسيق بين شهادات الـ SAT والـ ACT عن الـ EST، فهى من شأن التعليم العالي وليس التربية والتعليم».

جدول مزور لامتحانات الصف الأول الثانوي

ونشر وزير التربية والتعليم، جدولا لامتحانات الثانوية العامة، وكتب «نشر أحد المواقع الجدول المرفق على أنه جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام، وهو مزور من جدول العام الماضي باستخدام فوتوشوب!، حتى أن وظيفة د. رضا حجازي تغيرت منذ ذلك الحين».

وأضاف: «لا يملك منبر إعلامي هذه المعلومات وتنشرها الوزارة فقط ولا أجد سببا واحدا لمثل هذا التزوير الفج».