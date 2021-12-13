حقيقة تعطيل الدراسة في مطروح والإسكندرية بسبب الأمطار.. لم يصدر قرار
كتب:
كيرلس مجدى
11:44 م | الإثنين 13 ديسمبر 2021
محافظ الإسكندرية - صورة أرشيفية
شهدت محافظتا مرسى مطروح والإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة مع ارتفاع الأمواج وسط توقعات بهطول أمطار غدا الثلاثاء، ما جعل الجميع يستفسرون حول إمكانية تعطيل الدراسة غدا بسبب تلك الأمطار المتوقعة، إلا أنه لم يخرج أي بيان رسمي بذلك.
عدم تعطيل الدراسة في مطروح والإسكندرية غدا
وعلى الرغم من إعلان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، فأنه لم يصدر قرار بتعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا، وهو ذات الشأن في محافظة مرسى مطروح والتي تتشابه المحافظتان في الخصائص الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.
الطقس في الإسكندرية يشير إلى احتمالية إلغاء الدراسة الأربعاء
ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في الإسكندرية فإنه يشير إلى احتمالية سقوط أمطار وذلك بنسبة ضئيلة اليوم الاثنين قدرها 5% بينما تبدأ النسبة في الارتفاع من غدا الثلاثاء بنسبة 47% وترتفع يوم الأربعاء 69% وهو الأمر الذي قد يشير إلى إمكانية تعطيل الدراسة حينها، ثم تنخفض الخميس بنسبة 52%، وترتفع مرة أخرى يوم الجمعة المقبل بنسبة 65%، على أن تصل إلى ذروتها يوم السبت المقبل بنسبة 92% وهو اليوم الذي قد يشهد تعطيل الدراسة.
تغيرات الطقس في الإسكندرية
وتبع تغيرات الطقس في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من اليوم ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، فيما تم التأكيد على متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، واستمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.
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