«بشارة»: المحافظة شهدت مشروعات كثيرة.. والقنطرة شرق مستقبل الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة شهدت مشروعات كثيرة، مشيرًا إلى أن القنطرة شرق استفادت من المشروع الرئاسي «حياة كريمة».

محافظة أخرى في الشرق

وأضاف «بشارة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «القنطرة شرق مستقبل المحافظة ومصر بالكامل، حيث تقع في الجزء الشرقي من القناة، التي تمثل 48% من إجمالي مساحة الإسماعيلية، ويمكن تخطيط الكثير والكثير وتدشين محافظة أخرى على أعلى مستوى».

التعامل مع منزل تعرض لانهيار جزئي

كما وجه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بانتقال فريق الإغاثة من الإسماعيلية ومديرية التضامن الاجتماعي لأصحاب المنزل الذي تعرض للانهيار الجزئي من أجل توفير مقر سكن مؤقت لهم بمركز التدريب وإتاحة المواد الغذائية والأغطية اللازمة لهم، حيث لم يؤدِ الانهيار إلى وقوع أي إصابة.

وفي وقت سابق أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي الجديدة بقرية فنارة.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 70 لتر/ ث، في إطار خطة الشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيرها في المناطق المحرومة كافة بإقليم محافظات القناة.

وشدد على أن محطة الصرف الصحي بقرية فنارة تتكون من عنبر تشغيل، ومبني إداري، ومحولي كهرباء، وخط طرد 450 upvc واصل بمحطة معالجة فنارة، وتقوم بخدمة قرية فنارة غرب السكة الحديد إلى نهاية كردون القرية.