تطورات حالة كريم الهواري: أجرى عملية في العظام.. وتحت حراسة مشددة «فيديو»

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن المتهم كريم الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، محتجز حاليا، تحت حراسة مشددة، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، بعدما خضع لعملية جراحية في العظام، على يد طبيب عظام شهير، حيث صدر قبل قليل، قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، ومن المقرر أن تتسلم محكمة الاستئناف أوراق القضية، لتحديد جلسة محاكمة للمتهم.

اتهامات كريم الهواري

وأحالت النيابة العامة المتهم كريم الهواري، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بارتكاب جرائم حيازة جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب في حادث الشيخ زايد، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة.

كما كشفت التحقيقات أنه كان يقود السيارة دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.

6 شهود

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهم، من واقع شهادة 6 شهود، منهم 2 رأوا الحادث، فضلا عن شخص يمتلك منزلا سجلت كاميراته الحادث، وضابطي شرطة، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

فضلًا عما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.