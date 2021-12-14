مصطفى فهمي: الفن زمان أحسن من دلوقتي.. مبقاش في حد بيكتب

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه يفضل أحوال السينما في بدايته عما وصلت إليه في هذه الفترة، موضحًا: «شايف إن لسه في سينما في مصر والموضوعات بدأت تتحسن والإنتاج بدأ يبقى أفضل، لكن السينما لما بدأت الفن كان أحسن من دلوقتي بنسبة 99% فرق كبير بين زمان والنهارده، النهارده مفيش كُتاب ومفيش ورق.. مفيش حد بيكتب».

أفلام صوَّرها مصطفى فهمي قبل دخول عالم التمثيل

وأضاف فهمي خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بدأ حياته المهنية كمصور، حيث شارك في تصوير 4 أفلام: «هذه الأفلام هي، النداهة، أميرة حبي أنا مع شقيقه حسين فهمي، قائلا (كنت بأستأذه) قدام الكاميرا بقوله يا أستاذ، بره لكاميرا بقوله يا سحس، ثم فيلم الجنس الناعم وأخيرا فيلم الكداب، وعاطف سالم منحني الفرصة لكي أبدأ رحلة التمثيل».

السوشيال ميديا كارثة ومليش فيها .. آخري واتساب

وحول رأيه في السوشيال ميديا، قال: «السوشيال ميديا كارثة ومليش فيها خالص، ومعنديش انستجرام وفيس بوك وآخري واتساب، مش معقول قاعد باكل أتصور، كده مفيش حياة خاصة وكل الناس شايفاني، ولو هيعرفوا حاجة تبقى جزئية مش على طول وعندي ولد وبنت محدش فيهم فكر يمثل».

المشروعات القومية

وأشاد، بالمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «بلدنا حلوة جدا، مفيش أحلى جدا، الرئيس عامل طرق ومواصلات من أروع ما يمكن، بنتقدم وبنجري وكل ده في فترة قصيرة».

الحقبة الناصرية

وحول رأيه في الحقبة الناصرية، قال: «اتربينا على جمال عبدالناصر في المدارس والجامعات ولم أحضر الملكية، وقبل 67 كان بيتقال إننا قوة عظمى وهنعمل ونسوي لكن بعد النكسة حصل شرخ بالنسبة لي وفي الجيل كله، وبعدها خلاص».