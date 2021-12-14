الدفاعات السعودية تدمر صاروخا أطلق باتجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد

دمرت الدفاعات السعودية، مساء أمس الاثنين، صاروخا باليتسيا أطلق باتجاه خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي البلاد، وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، إن عودة الحوثيين لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة.

وأكد «التحالف العربي»، أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

الحوثيون يستهدفون مناطق سكنية في «مأرب»

من جانبها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى استهداف الحوثيين، مناطق سكنية في مأرب الواقعة في وسط اليمن بصاروخين.

وكان «التحالف العربي»، أعلن تنفيذ 28 استهدافاً ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى تدمير 14 آلية عسكرية وأوقع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

وكان الحوثيون، تكبدوا، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، غرب محافظة مأرب، وشن الجيش، هجوما صباح أمس الاثنين، على مواقع تمركز عناصر الحوثيين في جبهة الكسارة، أسفر عن مصرع عشرات القتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

الحوثيون خسروا 27 ألف قتيل

وكان «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق، أن الحوثيين،، خسروا في الأشهر الأخيرة أكثر من 27 ألف قتيل، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط».

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية «التحالف العربي»، مواقع وتعزيزات الحوثيين، في مختلف جبهات المحافظة، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين الجيش الوطني اليمني، مدعوما بـ «التحالف العربي»، والحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها عناصر الحوثيين، بينها العاصمة «صنعاء» أواخر عام 2014.