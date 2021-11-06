تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.

«التحالف العربي»: مستمرون في تقديم الدعم والإسناد لـ الجيش الوطني اليمني

وقال «التحالف العربي»، إنه مستمر في تقديم الدعم والإسناد لـ الجيش الوطني اليمني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قال أمس الجمعة، لقناة «العربية» الإخبارية، إن وزارته تدعم قرار الخارجية الأمريكية ببيع أسلحة وصواريخ لـ السعودية.

وقال المتحدث الأمريكي، إن صفقة الصواريخ تتسق بشكل كامل مع التزام واشنطن بتعزيز الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن، مع ضمان أن الرياض لديها الوسائل للدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الأول الخميس، بأنه تمت الموافقة على بيع السعودية منظومة صواريخ «جو - جو» متقدمة، موضحة أن الموافقة تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى اعلام الماضي 2020.

وستشمل الصفقة، 280 صاروخا «جو-جو»، متقدما متوسط المدى من طراز «إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8» و596 قاذفة صواريخ «إل.إيه.يو-128».

وكان الجيش الوطني اليمني، مسنودا بـ المقاومة الشعبية ورجال القبائل، تمكنوا، أمس الجمعة، من هزيمة الحوثيين المدعومين من طهران في عدد من المواقع بمحافظة مأرب الواقعة في وسط البلاد.

وشن الجيش الوطني اليمني، هجوماً واسعاً رافقه قصف مدفعي مكثف، تمكنوا خلاله من دحر الحوثيين في عدد من مواقع في الجبهة الجنوبية واعتقال عدد من عناصر الحوثي واستعادة أسلحة وآليات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

كما استهدفت سلسلة غارات جوية عدة مواقع وتعزيزات حوثية، أدت إلى تدمير عدد من الأطقم والعربات القتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.