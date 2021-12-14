مصطفى فهمي: الارتباط مفيد بس العشرة تبقى حلوة.. وحظي وحش في الستات

كشف الفنان مصطفى فهمي، سر رشاقته رغم تقدمه في العمر، موضحًا: «بلعب رياضة كتير وده بيفيدني ومفيش سر، محبش المشاكل وده يدي روقان وأحب السفر والبحر، كمان أنا نهاري، يعني بحب ممارسة الأنشطة في النهار، وأسهر على خفيف، لكن مش بسهر على الساعة 6 و7 الصبح، إلا المشاكل، مش بحبها، لكن هي بتنشن وتيجي عليّ».

عايش أحلى أيام مع حسين فهمي.. بقينا عُزَّاب

وأضاف فهمي خلال تصريحات تليفزيونية، أن علاقته بشقيقه الفنان حسين فهمي رائعة «خصوصا في الأيام دي»: «أحلى أيام، بقينا عُزَّاب وقاعدين معظم الوقت مع بعض وبنقول لبعض مش هنتجوز، لكن ممكن يحصل تغيرات».

العزوبية حلوة وبتبقى مفيدة أحيانا

وتابع: «نستعيد ذكريات العائلة، العزوبية حلوة وبتبقى مفيدة أحيانا، لكن منصحش بيها أوي، وإنك تبقى مرتبط حاجة حلوة بس تبقى العشرة حلوة، الناس بتقول يا بخت اللي هيتجوزنا لكن بندفع التمن غالي، وحظنا وحش في الستات».

وحول فيلم السرب، أوضح، أنه سيلعب فيه دور رئيس المخابرات: «فيلم عظيم ومكتوب حلو جدًا، ويشارك فيه شريف منير وأحمد السقا وألعب دور رئيس المخابرات، حلو أوي وجديد عليّ وغيَّرت شكلي».

ولفت، إلى أنه لعب دور رئيس المخابرات الإسرائيلية في مسلسل «دموع في عيون وقعة» وفيلم «الحفار» وكلها في مراحل سنية مختلفة، موضحًا أنه استنبط شخصيته الجديدة من بعض رجال المخابرات المصريين السابقين على جوجل للحصول على تركيبتها.