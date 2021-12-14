ضبط سيدة نصبت على جيرانها لتوظيف مبالغ مالية في سوهاج

ألقت الشرطة القبض على ربة منزل أوهمت جيرانها السيدات بمقدرتها على توظيف مبالغ لهن في إحدى المشروعات التجارية الخاصة بالاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، بعدما تمكنت من الحصول من 5 سيدات على 202 ألف جنيه، لكنها لم تف بوعودها ولم تمنحهن أرباح مالية أو ترد المبلغ، وحررن محضر بالواقعة، بمركز شرطة طما شمال سوهاج.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المستولى عليه إلى جيرانها.

المتهمة حصلت على 202 ألف جنيه

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طما يفيد ورود بلاغ من "الأميرة. ا. س"، 38 سنة، ربة منزل وتقيم دائرة المركز، و4 أخريات بتضررهن من المدعوة "أسيا. ح. م"، 44 سنة، ربة منزلن وتقيم بذات الناحية لقيامهما بالنصب عليهن والاستيلاء منهن على 202 ألف جنيه لتوظيفها في إحدى المشروعات التجارية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبلغ المالي.

وتبين من تحريات ضباط مباحث المركز، صحة رواية المبلغات، وأنها أوهمتهن بقدرته على توظيف الأموال في إحدى المشروعات المتعلقة بالاستثمار العقاري.

وعد برد المبلغ

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهمة وعرضها رفقة تحريات المباحث.

جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها، وطلبت مهلة للسداد، وقررت النيابة حجزها على ذمة التحقيقات.