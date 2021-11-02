ضبط جواهرجي نصب على الزبائن في 5 ملايين جنيه بسوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة سوهاج؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه منهم.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغات من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص، صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بذات المحافظة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقـانون.

المتهم استولى على 5 ملايين جنيه

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة، بلغت نحو 5.244.000 جنيه، من الشاكين، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.