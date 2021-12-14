موعد انتخابات التجديد النصفي باتحاد الناشرين.. وشروط الترشح

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، عقد جمعية عمومية، لإجراء انتخابات التجديد النصفي في مجلس الإدارة، كما أوضح شروط التقدم للترشح، وطريقة التقدم لذلك. وقال الاتحاد إنه في قرر إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 في الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد بالدقي. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع أسبوعا ليعقد في 3 فبراير 2022 بقاعة المنارة بمركز مصر للمعارض الساعة الحادية صباحا.

وسيتم عرض عدد من الموضوعات التالية:

- تقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية.

- عرض الميزانية والحساب الختامي عن عام 2020

- مناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد وفقا لنص 16 من القانون «أي مقترح يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل قبل موعد الانعقاد بأسبوع».

- انتخاب ستة أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

طريقة التقدم للترشح في الانتخابات

وقال بيان اتحاد الناشرين، إنه تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 10/ 1/ 2022، على أن تقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الاتحاد من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا عدا أيام العطلات.

شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

ويشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965، بشأن اتحاد الناشرين وهي:

1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

2- أن تكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين.

3- أن يكون مسددا للاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2022 والأعوام السابقة.

4- أن يتقدم للترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الاتحاد مرفقا به:

أ- صورة لبطاقة الرقم القومي سارية.

ب- صورة السجل التجاري للمنشأة التي يمثلها بعد الاطلاع على الأصل علما بأن الترشح للانتخابات قاصرا على الممثل القانوني بالاتحاد المدون بالسجل التجاري.

5- تسلم نماذج الترشيح باليد من المرشح بنفسه بمقر الاتحاد، لا يعتد بالطلبات التي ترد بالبريد أو بالفاكس.

6- يتم قبول الاشتراكات السنوية بالاتحاد حتى قبل انعقد الجمعية العمومية.

7- بالنسبة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات فإنه يكون للمثل القانوني للدار شخصيا.