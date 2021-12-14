«الصحة» تبدأ العمل بالبروتوكول المحدث لعلاج كورونا النسخة السادسة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن بدء التعامل داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية ببروتوكول علاج كورونا المحدث في النسخة السادسة منه بعد إضافة مجموعة من العقاقير التي تعمل على تعزيز المناعة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البروتكول المحدث لم يتم حذف أي أدوية فيه ولكن تم إضافة مجموعة من الأدوية التي وجد أنها تعززالمناعة، وأيضا تعمل على ارتفاع معدلات الشفاء.

البروتوكول مقسم لثلاث حالات

وأوضح المصدر أن تحديث البروتوكول غير مرتبط بظهور المتحور الجديد من كورونا «فيروس أوميكرون» ولكن لتحديث جاء لتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا وأي متحورات جديدة تظهر للفيروس، مشيرا إلى أهمية العودة للطبيب المختص قبل أخذ بروتكول علاجي كورونا، وعدم الرجوع إلى بروتكولات المنتشرة على السوشيال ميديا.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأكد المصدر على أن حالات فيروس كورونا تختلف عن بعضها البعض، هناك حالات بسيطة ولها أدوية معينة وأخرى متوسطة وأخرى شديدة الخطورة، مؤكدا على أن الطبيب المعالج هو الوحيد القادر على تشخيص الحالة لذلك لابد من العودة إليه، وعن حالات الإصابة في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، أكد على أن معظمها عزل منزلي وهي ما بين البسيطة والمتوسطة، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا أسهمت كثيرا في تخفيف الضغط على المستشفيات وأيضا تخفيف الأعراض التي تظهر على المصابين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة أمس 1321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 307926 حتى اليوم.