مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 129 اتجاه إسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و4 آخرين مصابين بجروح خطيرة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من "علي عثمان علي"، 35 سنة، مقيم بأسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليسرى، وحمادة رجب عطوة، 25 سنة، مقيم حوش عيسى، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليمنى، وسعيد حسن القاوي، 37 سنة، مقيم قنا مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر في الجمجمة، وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.