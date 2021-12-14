مبادرة شبابية لتصفيف الشعر والتجميل مجانا للأطفال والأيتام في كفر الشيخ

نظَّم عدد من شباب محافظة كفر الشيخ وفتياتها وانضم لهم مجموعة من الشباب والفتيات من عدد من المحافظات، مبادرة «موكا الخيرية» لتصفيف الشعر والتجميل بدور الرعاية التابعة لمديرية التضامن بكفر الشيخ مجاناً، لإدخال الفرحة والبهجة على الأطفال، وتبرع الشباب والفتيات من أبناء المحافظة ومحافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية، مخصصين يوماً بكل شهر للتوجه لدور الرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ.

قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن مجموعة من الشباب والفتيات من بينهم محمد مصطفى محمود هجرس، عرضوا فكرة تصفيف الشعر والتجميل مجانا بدور الأيتام والأطفال لإدخال الفرحة في نفوسهم، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أشاد بهذه الفكرة، مشجعاً المشاركة المجتمعية، مشيداً بالمجتمع المدني في كل مدن وقرى المحافظة، مقدما الشكر للفتيات والشباب المشاركين.

المبادرة تهدف لإدخال الفرحة والبهجة على نفوس الأطفال

وأضاف مسلم، في بيان صحفي، أن بين تلك المؤسسات الإيوائية التابعة لوزارة التضامن التي تفاعل الشباب والفتيات بها مع الأطفال المؤسسة الإيوائية للبنين، والجمعية الخيرية لرعاية الأسرة والطفولة، ودار الحنان لليتيمات، ومؤسسة المكفوفين بالورق.

وأكد محمد مصطفى محمود هجرس، حاصل على المعهد الفني، ومطلق المبادرة الخيرية، أن الهدف من المبادرة إدخال الفرحة والبهجة على نفوس الأطفال والأيتام بالمؤسسات الإيوائية، وبمجرد إعلانه عنها وجد عدد كبير من زملائه فتيات وشباب من الممتهنين مهنة الكوافير رجالي وحريمي انضموا للفريق والذي وصل عددهم إلى 25 عضواً.

وأضاف هجرس أنه تم الاتفاق على يوم الاثنين الأول من كل شهر للتوجه لتلك الدور لتصفيف الشعر والتجميل، مؤكداً أن أعضاء الفريق وجدوا من الأطفال فرحة كبرى وتفاعلا دفعهم، للتوجه لأكثر من دار، مشيراً إلى أنه حصل للمرة الثالثة على التوالي كأفضل مصفف شهر في مسابقة أقيمت على مستوى الجمهورية، ما دفعه لإطلاق المبادرة ليكون جزءا من مهنته في يوم بكل شهر مجانا للأطفال والأيتام بدور الرعاية.

وقال هجرس، إنه فضَّل أن يكون انطلاق الفكرة من محافظته كفر الشيخ، وسيتم تعميمها بكل محافظات الجمهورية، موجها الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، لتجاوبهما مع المبادرة وتشجيع الشباب والفتيات المشاركين بها، ما كان له الأثر الطيب في نفوسهم، وانعكس إيجابا بزيادة عدد الفريق وننتظر انضمام المزيد.