ربيع يكشف عن تفاصيل رفع الرسوم بفبراير: «بسيطة بالنسبة للنقل البحري»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس، إنه سيتم رفع رسوم العبور 6% اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، موضحًا: «هذه النسبة بسيطة جدا، قياسا بالزيادات التي حدثت في النقل البحري والتجارة العالمية، وهي تقدر بنصف دولار من الألف دولار من الحاويات التي زادت أسعارها».

نحافظ على عملائنا

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «نحافظ على معدلنا وعملائنا وعدد السفن المارة، ولا نفضل أن تكون الزيادات كبيرة، لكنها بسيطة».

وتابع رئيس هيئة القناة السويس: «الزيادات اللي بتدخل القناة بتتصرف على العملاء، فتطوير المحور سيكلفنا مبالغ كبيرة، وبالتالي نحن نستهدف تقديم خدمة جيدة للعملاء».

معرض اكسبو دبي 2020

وتطرق أسامة ربيع، إلى المشاركة في «معرض اكسبو دبي 2020»، مشيرًا إلى أن القناة لديها 6 فعاليات ستنتهي في 13 مارس المقبل، وأنه شارك في فعالية 28 أكتوبر وعرض قدرات القناة والخدمات التي تقدمها للعملاء، وما حدث في أزمة إيفرجيفن وكيفية تعامل الإدارة معها.

وفي وقت سابق، عرض رئيس هيئة قناة السويس على الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيكل الجديد الذي أُعلن لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيُطبق تطبيقه بدءا من شهر فبراير المقبل، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية.