أسامة ربيع: إعلان قناة السويس «خضراء» في 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالقناة باستمرار، من خلال الاتصالات الهاتفية معه، واللقاء به للوقوف على مستجدات الوضع في القناة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن قناة السويس خضراء في عام 2023.

أعلى عائد وحمولة في نوفمبر

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن القناة حققت أعلى عائد وحمولة في تاريخ القناة خلال شهر نوفمبر، بواقع 113 مليون طن، بزيادة 13% عن نوفمبر من العام الماضي، و570 مليون دولار بزيادة 16.1% عن نوفمبر 2020.

حركة الملاحة البحرية

وتابع رئيس هيئة القناة السويس: «عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة الملاحة بداية من 1 يناير 2021 حتى 10 ديسمبر، وكانت أعداد السفن فيها أكبر من نفس الفترة للعام الماضي بنحو 19500 سفينة، بنسبة زيادة 9.6%، والعائد 5 مليارات و980 مليون دولار».

وأشار أسامة ربيع، إلى أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الأسطول البحري وتطوير منظومة التغذية البحرية، موضحًا أن تطوير الأسطول البحري وتطوير المجرى الملاحي عد خدمة كبيرة للعملاء، حيث ستتحسن الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%، كما تم ضمّ لانشات مكافحة التلوث لأسطول الهيئة.

وأشار، إلى أن الهيئة شهدت إطلاق مبادرة «ابتكر» لتشغيل نقاط المراقبة بالطاقة المتجددة، والبالغ عددها 16 نقطة، إذ أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي للهيئة، وسيتم إعلان قناة السويس قناة خضراء في عام 2023.