أسامة ربيع يكشف استعدادات قناة السويس لعبور سفينة «إيفرجيفن».. «فيديو»

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على مرور سفينة «إيفرجيفن» اليوم بقناة السويس، قائلا إنَّ هناك سفن مرت على قناة السويس أكبر منها، ويتم فرض قاطرتين و2 مرشدين مع كل سفينة بهذا الحجم، وهذه إجراءات طبيعية مع السفن الكبيرة.

«إيفر جيفن» تصل قناة السويس 9 مساء

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، اليوم السبت، أن سفينة «إيفرجيفن» تصل القناة في التاسعة مساء، وتدخل ضمن قافلة الفجر للعبور لبورسعيد في خلال 11 ساعة، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة خفضت زمن العبور بنسبة 50%، وشكل توفير كل هذا الوقت مردود كبير للعملاء ومكاسب للتجارة العالمية.

قناة السويس قادرة على التعامل مع أي عدد من السفن

وأوضح «ربيع» أن عدد السفن العابرة قبل حفر قناة السويس الجديدة حوالي 42 سفينة، بينما اليوم وصل العدد لـ80 و82 سفينة، وخلال أزمة سفينة «إيفرجيفن» القديمة عبر القناة 422 سفينة بواقع 100 سفينة في اليوم الواحد، ما يدل على أن قناة السويس قادرة على التعامل مع هذا العدد.

حققنا أعلى إيرادات وحمولات في تاريخ القناة

وأفاد «ربيع» أن قناة السويس حققت في نوفمبر الماضي أعلى الإيرادات والحمولات في تاريخها، إذ بلغت الحمولات 113 مليون طن بزيادة 13% عن العام الماضي، بينما عائدات القناة بالدولار وصلت لـ 571 مليون دولار بزيادة 16.4%، وهذه نسبة كبيرة.

قناة السويس الجديدة فتحت الباب أمام إنشاء مشروعات أخرى

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس الجديدة أعطت تصنيفا جديدا للمجرى الملاحي وقدرات أكبر وعائدات تعود للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن القناة الجديدة تعد من أوائل المشروعات العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي، وفتحت الباب أمام المشروعات الأخرى التى يتم تحقيقها حاليا.