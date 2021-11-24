الفريق أسامة ربيع يلتقي سفيرة النرويج لإنشاء مجمع لاستزراع السمك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفير النرويج بالقاهرة، لتفعيل سبل التعاون المشترك والتعرف على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

مشروع يجمع هيئة قناة السويس والنرويج

ورحب الفريق أسامة ربيع، بسفيرة النرويج في زيارتها الأولى في هيئة قناة السويس، معربًا عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع مصر والنرويج على كافة الأصعدة، متمنيًا استكمال التعاون القائم مع الهيئة لتظل قناة السويس ومشروعاتها التنموية أحد ركائز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأكد الفريق ربيع، حرص الهيئة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع العملاق الذي يجمع إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس مع شركة STERNER النرويجية لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الوحدات المُغلقة «RAS».

وأشار رئيس الهيئة، إلى ما يحظى به هذا المشروع من أهمية كبيرة لدى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي من الأسماك ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة المتعلقة بالاستزراع السمكي للسوق المصري.

وأوضح الفريق ربيع أن لجنة العمل المشتركة من هيئة قناة السويس وشركة STERNER قطعت شوطًا كبيرًا في الإعداد الجيد لهذا المشروع، معربًا عن أمله أن يثمر هذا اللقاء عن تسريع وتيرة العمل بالمشروع وبدء التنفيذ الفعلي.

واستعرض الفريق ربيع، الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة عبر مشروعات التطوير المستمرة، وإلقاء الدور على الحوافز والسياسات التي تنتهجها الهيئة في التعامل مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد.

سفيرة النرويج: المشروع يمثل أهمية كبيرة في المستقبل

وأكدت سفيرة النرويج، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر، مشيرة إلى ما تحمله الشراكة بين شركة STERNER النرويجية وهيئة قناة السويس من فرص واعدة للنجاح في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها النرويج في مجال الاستزراع السمكي والتي تزيد عن 50 عاماً، وما سيمثله المشروع من أهمية كبيرة في المستقبل باعتباره نموذجا للمشروعات المستدامة الصديقة للبيئة وهو ما يتماشى مع توجه مصر في الآونة الأخيرة بتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر.

كما أشادت سفيرة النرويج بالقاهرة، بجهود هيئة قناة السويس في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية ونجاحها في إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بنجاح ومن ثم انتظام حركة التجارة الدولية العابرة للقناة.

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى سفيرة النرويج في القاهرة، ثم دعاها للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف عن قرب على المشروع القومي العملاق.