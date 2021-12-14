فتح باب الترشح لجائزة حمد بن عيسى آل خليفة لعام 2021

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية، حول فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لعام 2021، تحت شعار «استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة الأزمات».

وأشار التقرير، إلى أن هذه الجائزة تأسست عام 2005 بدعم مالي من مملكة البحرين، وتتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وتكافئ المشاريع أو الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو أية كيانات أخرى تستخدم تقنيات مبتكرة؛ بهدف تعزيز التعليم والتعلم والأداء التعليمي.

الجائزة تمنح كل عام

وأفاد التقرير، بأن هذه الجائزة تمنح كل عام، وترتكز في هذا العام 2021 على المشاريع التي استخدمت التكنولوجيا في ظل جائحة كورونا لإعداد برامج تعليمية، تضمن بشكل فعال الاستمرارية والجودة.

وأوضح أنه يجب أن يستمر المشروع المقدم من خلال الجائزة لمدة سنة واحدة على الأقل، وألا يكون المشروع وتنظيمه تابعين لليونسكو أو تلقى أي تمويل من اليونسكو، وكذا أن تكون الأدوات التكنولوجية المستخدمة في المشروع مفتوحة ومجانية.

يمكن ترشيح 3 مشاريع للجائزة

ولفت التقرير إلى أنه يمكن للجان الوطنية ترشيح ثلاثة مشاريع بحد أقصى، على أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين على مستوى اللجان الوطنية التابعة لليونسكو، بناءً على توصية من لجنة تحكيم دولية، وسيحصل كل منهما على شهادة تقدير وميدالية وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار «خمسة وعشرين ألف دولار».

للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة يمكن الدخول على الرابط التالي من هنا.

وللتقدم لهذه الجائزة يرجى استيفاء الطلب الخاص باستمارة الجائزة من خلال الرابط التالي من هنا.

ويجب أن يتم استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 30 يناير 2022.

المستندات المطلوبة للتقدم للجائزة

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتي:

- ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.

- نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.

- خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من خلال البريد الإلكتروني من هنا في موعد أقصاه 30 يناير 2022، علمًا بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتي ستصل بعد الموعد النهائي المشار إليه.